Il Viaggio della Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 illuminerà anche diverse realtà in cui è presente Eni, che ha scelto di sostenere lo sport e i suoi valori come Premium partner dei giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 e come Presenting partner del Viaggio della Fiamma.

Il percorso è un’occasione importante per celebrare i valori dello sport, per creare momenti di condivisione tra le comunità come nella giornata del 13 dicembre, data in cui il Viaggio della Fiamma toccherà anche Porto Torres, in provincia di Sassari, dove è presente l’impianto elastomeri di Versalis e la bioraffineria per bioprodotti di Novamont, (Versalis). A Porto Torres si trova anche il Centro di ricerca Novamont, con un laboratorio di analisi e sette impianti pilota realizzati per ottimizzare i processi produttivi e supportare le attività legate allo sviluppo delle materie prime vegetali, con anche lo scopo di sviluppare nuove tecnologie per valorizzarle.

Dal 6 dicembre 2025 al 6 febbraio 2026 la torcia olimpica toccherà oltre 60 comuni e siti Unesco. Ogni giornata inizierà alle 7.30 con la partenza del convoglio lungo quasi 200 metri che si muoverà ad una velocità di 4 chilometri orari.

© Riproduzione riservata