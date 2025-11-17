È la terza edizione dell'unica rassegna di Sassari dedicata interamente alle voci bianche e ai cori giovanili. Venerdì alle 20.30 nella chiesa di Mater Ecclesiae il concerto de Lolek Vocal Ensemble, fondato nel 2011 e diretto da Barbara Agnello, avrà come ospiti Le Allegre Note di Riccione. L'ingresso è libero e gratuito.

L'ensemble di Riccione nasce nel 2000 come progetto scolastico e conta oltre cento giovani coristi. Ha collaborato con prestigiose orchestre come l’Orchestra Rimini Classica e la Filarmonica Rossini di Pesaro. Vincitore di diversi premi internazionali, è stato nominato ambasciatore di Riccione nel Mondo e collabora con AERCO, la Fondazione Gandolfi di Parma e la Fondazione Andrea Bocelli.

Il concerto di venerdì prevede l’esecuzione di musica di diversi generi ed epoche, dalla musica medievale al pop dei giorni nostri, passando per autori contemporanei la cui produzione si è concentrata sulla vocalità infantile.

La serata sarà introdotta dal coro giovanile femminile del Lolek e proseguirà poi con l’esibizione del coro di voci bianche diretto da Barbara Agnello, accompagnato al pianoforte da Antonella Chironi, e dal coro Le Allegre Note diretto da Fabio Pecci, accompagnato dal pianista Riccardo Zinzula.

