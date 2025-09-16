Svolta sul caso di William Manca, quattro indagati. Attesa per l’autopsiaI carabinieri hanno concentrato le indagini sulle persone con cui il 45enne, trovato cadavere nella strada vicinale di Ponti Pizzinnu, ha trascorso l’ultima serata in cui è stato visto in vita
Quattro indagati per la morte di William Manca, trovato senza vita a Sassari nella strada vicinale di Ponti Pizzinnu la scorsa settimana.
I carabinieri hanno concentrato le indagini sulle persone con cui il 45enne sassarese ha trascorso la serata di sabato 6 settembre, viste da diversi testimoni, prima di sparire nel nulla.
I militari hanno compiuto diverse perquisizioni, preso i cellulari degli indagati fin dai primi giorni del ritrovamento del cadavere. Intanto oggi si farà l'autopsia sul corpo di William.
