Quattro indagati per la morte di William Manca, trovato senza vita a Sassari nella strada vicinale di Ponti Pizzinnu la scorsa settimana.

I carabinieri hanno concentrato le indagini sulle persone con cui il 45enne sassarese ha trascorso la serata di sabato 6 settembre, viste da diversi testimoni, prima di sparire nel nulla.

I militari hanno compiuto diverse perquisizioni, preso i cellulari degli indagati fin dai primi giorni del ritrovamento del cadavere. Intanto oggi si farà l'autopsia sul corpo di William.

- IN AGGIORNAMENTO -

