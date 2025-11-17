L'assessorato alla Cultura del Comune di Porto Torres chiama le associazioni per presentare le proposte in vista delle festività natalizie.

Il presidente della Commissione Grandi Eventi, Antonello Cabitta, ha convocato la riunione per giovedì 20 novembre alle 15 per la discussione del cartellone e del calendario eventi e manifestazion "Natale 2025" con analisi eventuali e proposte da commissari e associazioni.

L'incontro è aperto a tutte le realtà associazionistiche, operatori commerciali e cittadini, che ogni anno propongono le iniziative, contribuendo con il loro impegno a realizzare il programma, in fase di allestimento da parte dell'amministrazione comunale.

Tradizioni, mercatini, ed eventivdi solidarietà con la classica casetta di Babbo Natale che aprirà i festeggiamenti e accoglierà i più piccoli, mentre in città si ospiteranno i concerti, gli spettacoli, compresi i canti gospel e i cori polifonici, la torre aragonese brillerà di luci festive insieme alla tradizionale imbarcazione turritana.

