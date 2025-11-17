Da Ozieri a Bono, la Asl di Sassari cerca mediciL’avviso rimarrà comunque aperto
Bandi deserti sui medici di medicina generale, figure diventate sempre più rare e preziose per molte realtà del territorio di tutta l’Isola. Nel Nord Ovest dell’Isola la situazione non cambia.
La direzione generale della Azienda sanitaria locale continua a pubblicare i bandi, ma le risposte non arrivano. Per i paesi di Mores, Ardara, Ozieri, Illorai, Bono, Burgos, la Asl di Sassari, attraverso la Sc di Medicina Convenzionata di Ares Sardegna, ha pubblicato diversi avvisi per l’assegnazione di incarichi provvisori di Assistenza Primaria a ciclo di scelta all’interno del Distretto di Ozieri.
Le domande potranno essere presentate esclusivamente tramite pec, entro la data del 27 novembre 2025, inviando la propria candidatura all’indirizzo medconvenzionata.aslsassari@pec.aressardegna.it.
L’avviso rimarrà comunque aperto: decorso il termine di scadenza senza che siano pervenute domande, i medici interessati potranno presentare domanda fino al conferimento dell’incarico provvisorio al primo avente diritto. I disagi sono presenti in diversi comuni.