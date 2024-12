Parigi Orly sarà la novità del 2025 nell’aeroporto di Alghero. Volotea ha annunciato la nuova rotta a partire dal 31 marzo, con frequenza bisettimanale: lunedì e venerdì.

Ma con la compagnia aerea spagnola si viaggerà anche per Bordeaux, dal 4 luglio e Firenze, dal 6 luglio. Riconfermati i voli per Torino e Verona. <Arriviamo a un totale di cinque destinazioni – conferma Valeria Rebasti International Market Director di Volotea– rafforzando ulteriormente il nostro impegno nei confronti della Sardegna>.

La nuova rotta Alghero – Parigi Orly prevede una offerta complessiva di 21.600 posti in vendita. <Oltre alla bellissima novità di Parigi, una città dal fascino unico che ogni anno attrae milioni di visitatori, i passeggeri in partenza dallo scalo Riviera del Corallo avranno altre 4 ottime alternative: Bordeaux se si vuole rimanere in Francia, oppure optare per Firenze, Torino e Verona, bellissime città d’arte del nostro Paese, mete assolutamente da non perdere>, prosegue Valeria Rebasti. Per la Sogeaal le nuove rotte sono motivo di grande orgoglio. <Ringrazio Volotea per aver creduto in tale opportunità, ricercata da anni dal management dell’aeroporto>, ha commentato Fabio Gallo, General Manager dell’aeroporto di Alghero.





