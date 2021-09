Volo sanitario urgente dalla Sardegna alla Toscana per una donna in stato di gravidanza.

Il trasporto è stato effettuato da Alghero a Pisa con un Falcon 50 dell’Aeronautica militare su richiesta della Prefettura di Sassari.

In azione il 31esimo Stormo di Ciampino. Il velivolo è decollato dalla base militare romana per raggiungere Alghero dove la paziente – che era ricoverata al Santissima Annunziata di Sassari – , assistita da un’équipe medica specializzata è stata sistemata a bordo. Dopo l’atterraggio a Pisa, la donna ha raggiunto in ambulanza l’ospedale del cuore Pasquinucci di Massa per le cure necessarie.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata