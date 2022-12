«L'Enac sta sviluppando degli approfondimenti di studi con la Regione Sardegna per capire come poter superare i deficit dei collegamenti dalle isole. La settimana prossima abbiamo un incontro dove verrà affrontato anche il fatto che il collegamento con Alghero è risultato non in gara. Oggi, intanto, incontriamo il presidente Schifani per affrontare i temi dell'aeroportualità in Sicilia». Lo ha detto il presidente dell'Enac Luigi Di Palma parlando con i giornalisti a Catania rispondendo ai giornalisti a Catania in merito ai collegamenti da e per le isole maggiori.

E mentre si attendono novità dalle istituzioni e dagli enti interessati, non si placano le polemiche e i timori per la mancata presentazione di offerte per le rotte da e verso l’aeroporto di Alghero.

«Quanto sta accedendo in queste ore con l’apertura delle buste per le offerte nella gara per l’aggiudicazione delle rotte agevolate in regime di continuità territoriale avvalora purtroppo quanto sosteniamo da mesi», denunciano Uiltrasporti Nazionale e Uiltrasporti Sardegna.

I sindacati in una nota aggiungono: «Questo modello di continuità territoriale non aderisce più alla realtà del trasporto aereo moderno, non garantisce il diritto alla mobilità ed evidentemente non è più economicamente sostenibile neanche per i vettori, sia low-cost che tradizionali».

«Ora auspichiamo - continua Uiltrasporti - che la Regione Sardegna proceda immediatamente affinché non vi sia alcuna interruzione di servizio pubblico e si scongiuri il ritorno al libero mercato, precipitando il nord ovest dell’isola indietro di oltre 20 anni».

Dice la sua anche Mario Bruno, ex sindaco di Alghero, oggi all’opposizione: «Si convochi immediatamente un consiglio straordinario congiunto dei consigli comunali della rete metropolitana, uniti ai primi cittadini dei comuni del sassarese, del nuorese, dell'oristanese attorno a Bosa, con i rappresentanti istituzionali del territorio. È un disastro annunciato, figlio di una gestione regionale della continuità territoriale fallimentare e dilettantesca. Deserto il bando su

Alghero anche con compensazione degli oneri di servizio: non può essere una casualità», conclude Bruno.

