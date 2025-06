Prima il litigio in un bar e poi l’arresto. Ieri a Sassari la polizia è intervenuta in un locale di Corso Trinità dopo la segnalazione di un alterco. E si è trovata di fronte un 50enne con un coccio di bottiglia in mano che lamentava di aver subito delle botte.

L’uomo, secondo le accuse, ha cercato di impedire agli agenti che perquisissero la sua automobile sostanziando così l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. I poliziotti hanno allora portato il 50enne in questura e anche lì l’indagato ha usato toni sopra le righe rivolgendosi alle forze dell’ordine con la frase: «Voi non sapete chi sono io».

Oggi in tribunale si è tenuta la direttissima davanti alla giudice Silvia Masala che ha disposto per l’uomo, difeso dall’avvocato Andrea Piroddi, l’obbligo di firma.

