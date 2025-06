Venerdì 4 luglio, sarà la sala Filippo Canu, a Porto Torres, ad ospitare alle 19 l’evento dal titolo “4 luglio, la mia rinascita”, un cortometraggio incentrato sul percorso di Manuele Derudas. Nato a Porto Torres 43 anni fa con il nome di Manuela, a 30 anni è rinato come Manuele: un racconto autobiografico, sincero e autentico sull’importanza di riconoscere se stessi e avere il coraggio di scegliere e perseguire la propria felicità.

«Ho deciso di raccontare la mia storia per dare voce a chi troppo spesso resta in silenzio e in questa occasione voglio lanciare un messaggio di libertà, autodeterminazione e coraggio», ha detto Manuele «In un mondo ancora segnato da pregiudizi spero che questo evento possa accendere una luce per chi cerca il diritto di essere felice senza compromessi, come ho fatto io».

Oltre al protagonista interverranno il consigliere comunale Gavino Sanna, il rappresentante del Mos, Simone Sanna Venerdini, lo psicologo Antonio Unida, la psicologa Aurelia Basso e Maria Paola Curreli dell’associazione Agedo. L’incontro, organizzato dal Movimento omossessuale sardo e patrocinato dal Comune di Porto Torres, sarà moderato da Antonio Unida.

