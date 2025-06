Cinque targhe per tracciare un percorso di cittadinanza attiva, responsabile e condivisa, in una delle aree urbane di Porto Torres, piazza Nassirya, divenuta luogo di riflessione e punto di riferimento per la promozione della pace. Un dono che il Lions Club Porto Torres ha voluto fare alla comunità turritana, in occasione del 60° Anniversario dalla loro fondazione, un momento suggestivo che ha visto la presentazione delle targhe, ancorate su pietra calcarea del territorio, in armonia con il monumento realizzato e installato nel 2005 dall’artista Video Anfossi.

La cerimonia di inaugurazione e di celebrazione dell’anniversario del club si è tenuta domenica mattina, nella piazza Nassirya, alla presenza del presidente del Lions, Gianni Tamponi e dei soci del club, del sindaco Massimo Mulas, e delle autorità civili e militari. L’obiettivo è quello di valorizzare l’area, attraverso il progetto di cittadinanza attiva predisposto dall’architetto Salvatore Marrazzu, per creare uno spazio non solo in onore ai caduti di Nassirya, ma fruibile alle persone, in particolare come luogo educativo e simbolico per le giovani generazioni, e punto di riferimento per l’intera comunità. «Il completamento della piazza rappresenta un atto concreto verso chi ha sacrificato la vita per la pace e la giustizia, - ha detto Tamponi- ma anche un gesto di testimonianza dei valori che il Lions Club si impegna a diffondere. Auspichiamo che soprattutto i giovani, principali destinatari della iniziativa, siano sensibilizzati a dibattere i principi enunciati nelle stesse targhe».

Qui sono contenuti gli scopi della stessa associazione che rigurdano il cittadino e il suo rapporto con la comunità nella quale vive e opera. Nelle targhe sono messi in evidenza i principi che indicano il modo di agire nell’interesse comune, le modalità per essere liberi rispettando la libertà altrui, ispirandosi ai concetti di solidarietà e impegno civile.

