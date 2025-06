Nella giornata di domani, martedì 1 luglio un’autobotte sarà a disposizione per la distribuzione dell'acqua potabile nella borgata di Santa Maria La Palma, in Piazza Olbia a partire dalle 9. Sarà messa a disposizione da Abbanoa dopo l'ordinanza n. 8 emessa oggi dal sindaco Raimondo Cacciotto che stabilisce il divieto di utilizzo dell’acqua di rete, quale bevanda e per la preparazione degli alimenti, alle utenze ricomprese nelle zone di Arenosu e Santa Maria la Palma.

Le medesime acque possono essere utilizzate per tutti gli usi igienici, compresa l’igiene personale. Il divieto di utilizzo è conseguente alle analisi chimiche effettuate dalla Asl di Sassari su campioni d’acqua prelevati il 25.06.2025, che hanno evidenziato la non conformità quanto previsto dal D.Lgs 18/2023, per il parametro torbidità’ e i parametri cloruri e sodio in ragione, rispettivamente, di 400 mg/l e 212 mg/l nel punto di prelievo Alghero loc. Arenosu Aeroporto Militare.

© Riproduzione riservata