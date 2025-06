Torna anche quest’anno a Ossi al parco delle Arti di Molineddu uno degli appuntamenti più attesi dell’estate dal titolo “Piccoli Cantieri di Filosofia per non addetti ai lavori”, evento giunto alla sua terza edizione, in programma ogni mercoledì alle ore 21.30 dal 2 al 30 luglio.

Un ciclo di incontri e uno spazio di pensiero aperto a tutti, per chi ama farsi domande, per chi cerca senso, per chi non si accontenta delle risposte facili. L'evento è organizzato dall' associazione Parco delle Arti di Molineddu con il patrocinio del Comune di Ossi, in collaborazione con la Società Filosofica Italiana – Sezione Universitaria di Sassari.

Sotto le stelle di luglio, sarà possibile immergersi nella filosofia dell’Umanesimo e del Rinascimento: un viaggio attraverso idee rivoluzionarie e visioni che hanno cambiato il nostro modo di pensare, con grandi figure come Machiavelli, Pico della Mirandola, Giordano Bruno, Copernico, Kepler, Montaigne e altri ancora.

A fare da guida in questo percorso saranno docenti provenienti da diversi licei della Sardegna, in dialogo con il pubblico e tra loro: Luigi Canalis, Sara Strinna, Aurora Bayslak, Alessandra Melas, Ilario Fusaro, Cristiano Sabino, Roberta Soggia, Pasquale Lubinu, Antonello Nasone, Paolo Vodret. Ogni serata si chiuderà con un calice di vino e nuove conversazioni.

