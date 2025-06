Un'improvvisa incursione della tradizione agroalimentare sarda ha sorpreso gli ospiti del "Nautic Event 2025" di Stintino: due giovani in abito tradizionale di Banari hanno solcato il mare a bordo dell’imbarcazione Sara, un fantastico gozzo a vela latina, portando con loro un cesto di cipolle dorate, ambasciatrici dell’imminente sagra che si terrà proprio a Banari il 19 e 20 luglio.

Accompagnati da Frantziscu Sanninu Gadau del Nauticlub Sottovento, i due ragazzi hanno navigato davanti al pubblico del talk in corso al Nautic Event. L

’apparizione è stata così suggestiva e inaspettata che il dibattito si è interrotto mentre l’attenzione e la meraviglia degli spettatori veniva dirottata verso gli sgargianti costumi banaresi, con un gran numero di telefonini a riprendere la scena: il mare della Sardegna ha incontrato, in un simbolico abbraccio, l’anima rurale e autentica dell’entroterra. L’iniziativa è nata grazie all’incontro casuale del presidente della Proloco di Banari Francesco Di Stefano con il comandante del gozzo portotorrese, con l’intento di promuovere due contesti apparentemente distanti ma in realtà molto vicini.

«Portare la cipolla di Banari in un contesto così diverso dal nostro, è stato come lanciare un ponte tra due mondi che appartengono alla stessa isola – ha dichiarato Di Stefano –. È il segno di un Sardegna che è capace di dialogare ponendo un ponte tra costa e interno, tra mare e terra, innovazione e radici».

La Sagra della Cipolla dorata di Banari – evento inserito nel circuito Salude&Trigu promosso dalla Camera di commercio di Sassari – si conferma un appuntamento da non perdere, capace di rinnovarsi ogni anno per creatività e spirito di collaborazione, valorizzando un prodotto agricolo unico e identitario: apprezzata per il suo gusto dolce e delicato, la Cipolla dorata è divenuta il simbolo di una comunità che continua a investire con passione nelle proprie peculiarità. Quest’anno l’appuntamento è per il 19 e 20 luglio a Banari dove sapori, cultura,ospitalità e tante esperienze si fonderanno per due giorni all’insegna della Sardegna più autentica.

