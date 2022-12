Tre compagnie in corsa per la continuità territoriale della Sardegna.

Alle 13 è scaduto il termine per la presentare le offerte.

Per la gestione delle rotte di Cagliari e Olbia si sono fatte avanti Ita Airways, Volotea e AeroItalia, mentre per lo scalo di Alghero sono in gara solo Ita e Volotea, i due vettori che attualmente gestiscono i collegamenti nei tre aeroporti dell’Isola senza compensazioni economiche.

La base d’asta complessiva – per sei rotte – di 52 milioni di euro.

Nel pomeriggio sarà verificata la regolarità delle offerte.

© Riproduzione riservata