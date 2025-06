Opere pittoriche nelle strade di Alghero. Colori al posto del grigio asfalto in occasione del Festival “Dall’Altra Parte del Mare”. Patrocinata e sostenuta dall’amministrazione comunale, l’iniziativa che in questi giorni ha colorato piazza Sulis è stata progettata dall’architetto Raimondo Chessa e realizzata da Elena Muresu, in arte Mala, una street artist e fotografa, laureata in pittura e fotografia, supportata da Mia Casini, Alessandra Caria, Filippo Pusceddu, Deer Virdis e Yohana Kadi.

«L’idea è stata accolta dal sindaco Raimondo Cacciotto e condivisa dall’amministrazione comunale, che oltre a favorire il supporto del Comando di polizia locale, ha deciso di investire nel progetto di street art pedonale», spiega l’assessore all’Urbanistica e mobilità sostenibile, Roberto Corbia.

«L'attività artistica che ha visto interessati gli attraversamenti pedonali di Piazza Sulis – afferma Corbia - rappresenta una delle forme attraverso le quali vogliamo lavorare sulla sensibilizzazione di tutta la cittadinanza sul tema della sicurezza stradale, ponendo l'attenzione su alcuni punti strategici in cui è forte la vocazione pedonale dello spazio pubblico. Nel prossimo periodo autunnale e invernale, vorremmo lavorare in questo senso, in prossimità dei plessi scolastici della città, dove, con il coinvolgimento degli studenti e del corpo docente, in collaborazione con il Festival Dall'altra Parte del Mare, vogliamo arrivare all'elaborazione di interventi finalizzati a rendere gli spazi di accesso delle scuole più sicuri per tutti e tutte».

L’architetto Raimondo Chessa fa sapere che l’intervento proposto in occasione del festival letterario, «è quello di cogliere il potenziale dell’arte, nello specifico della street art, per "reinventare" le strade, in prossimità dei luoghi in cui il festival ha sede. Prendendo spunto dal titolo del festival - Dall'Altra Parte del Mare - gli attraversamenti pedonali diventano uno spazio che ci porta attraverso le onde del mare da un'altra parte, verso lo spazio fisico della narrazione, della musica e degli spettacoli del festival. La street art, dal piano orizzontale dell'asfalto è seguita poi, da elementi verticali "totem" che rappresentano un punto di riferimento per l'utente/osservatore, un punto di arrivo».

© Riproduzione riservata