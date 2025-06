Creare valore e benessere socio-culturale. È uno degli obiettivi de “La scuola della Comunità”, progetto presentato oggi a Sassari, nella scuola primaria di San Donato alla presenza del sindaco Giuseppe Mascia e della dirigente dell’istituto comprensivo San Donato Patrizia Mercuri.

Si tratta di un programma condiviso tra la scuola, nei suoi diversi plessi, e 18 realtà del territorio per portare avanti gli intenti del bando “Scuola bene comune”, promosso e finanziato per tre anni con circa 285mila euro dalla Fondazione di Sardegna.

Un programma triennale, che vuole incidere nei quartieri delle varie scuole dell’istituto comprensivo che annovera sei scuole dell’infanzia- Via Moscatello, Bancali, Caniga, Infanzia Montessori e Via Demuro, cinque scuole primarie- i plessi S. Donato , Montessori, Bancali, Caniga Via Forlanini e via Baldedda; la scuola secondaria di I° grado di Via Satta e di Via Forlanini. E sono già diverse le attività partite in questi mesi, dall’ecologia all’arte al teatro attraverso laboratori intergenerazionali. «Questo progetto- dichiara Mercuri- nasce dall’idea che la scuola non sia solo un luogo di insegnamento, ma un vero e proprio bene comune, aperto e partecipato da tutti i cittadini e le cittadine. Attraverso attività condivise, eventi culturali e momenti di confronto, vogliamo creare un ambiente inclusivo e collaborativo, in cui studenti e studentesse, genitori, insegnanti possano crescere insieme per il benessere e lo sviluppo della nostra comunità».

“Come amministrazione- aggiunge il sindaco- siamo convinti che investire nella scuola come bene di tutti sia fondamentale per costruire un futuro più solidale, aperto e ricco di opportunità. La scuola di San Donato, da sempre, è impegnata nel rafforzare il tessuto sociale, valorizzando le peculiarità del territorio e trasformando le differenze in risorse».

E mentre si è appena concluso il progetto Giubiland a San Giorgio, sta poi per iniziare, dal 4 luglio, la rassegna cinematografica “Piccolo Cinema San Donato", curata dall’Associazione il Colombre, nel cortile della scuola media di via Sebastiano Satta. Le realtà che contribuiscono al progetto, patrocinato dal Comune, sono il dipartimento Scienze Umani e Sociali Team delle pratiche di Giustizia Riparativa Università di Sassari, dipartimento dei vigili del fuoco- comando di Sassari, associazione Salesiana “Il Sogno”, Il Colombre, Liceo Artistico Figari, Istituto Agrario Pellegrini, Emporio della Solidarietà Braccia Tese, UISP Comitato Territoriale, Cooperative Teatrale Theatre en vol, Associazione Bogamarì – Uri, Fattoria Lu Cantaru di Agostino Deroma, Associazione Plastic Free Onlus, Associazione Akroasis, Libera scuola di erboristeria popolare Sarda “Calarighe” di Gianpaolo Demartis, Società Astronomica Turritana – Siligo, F.O.R.E.S.T.A.S. Cagliari, Salvatore Serra Fotografia, Incontrocorrente Società Cooperativa, la parrocchia del Duomo e Santa Caterina e la Comunità Pastorale Centro Storico Sassari.

