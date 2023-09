Ancora una serata di musica nel cartellone del Festival di Voci d’Europa. Questa sera sarà il Parco Littu di Santa Maria Coghinas, alle 20, a fare da cornice alle melodie del Festival. Due gruppi maschili celebreranno la tradizione corale sarda: il coro Amici del canto sardo di Sassari e il coro Voches ‘e Ammentos di Galtellì. Venerdì 8 alle 21 il Tölzer Knabenchor diretto da Marco Barbon porterà sull’altare della basilica, a Porto Torres, il proprio tratto distintivo: la ricerca del suono originale. Il coro, infatti, è uno dei pochi gruppi vocali al mondo in grado di curare la musica sacra del Barocco e del Classicismo in una forma sonora adatta a quei tempi. In occasione di Voci d’Europa la formazione proporrà un repertorio di brani di Mendelssohn Bartholdy, Mozart e Orff.

Subito dopo l’Orientis Partibus, ensemble di musica medievale e rinascimentale di Assisi, eseguirà con il Coro Polifonico Turritano l'allestimento di parte del meraviglioso repertorio giunto dal Monastero benedettino di Santa Maria de Montserrat. Sabato 9, sempre alle 21, aprirà la serata il coro Hic et Nunc di Cagliari diretto da Tobia Tuveri con un repertorio dal Rinascimento al Romanticismo.

A seguire il Tölzer Knabenchor rappresenterà la sua anima più popolare con il trittico Europäische Volkslieder, Deutsche Volkslieder e Alpenländisches Volkslieder, mentre l’ensemble Orientis Partibus proporrà un repertorio strumentale fatto di ballate, madrigali e danze dell’Ars Nova Italiana. Domenica 10 un altro splendido monumento del Nord Sardegna, l’Abbazia di San Pietro di Sorres a Borutta, accoglierà alcuni dei cori di Voci d’Europa: in mattinata si svolgerà un seminario tenuto dal maestro Vladimiro Vagnetti, mentre dalle 12 si esibiranno Orientis Partibus e Hic et Nunc. Il Festival è organizzato dall’associazione Coro Polifonico Turritano sotto la direzione artistica del maestro Laura Lambroni.

