Un concerto per non dimenticare le vittime dello sterminio nazista nei campi di concentramento. L’esibizione del coro femminile “Prendas Anglona” diretto dal maestro Paolo Carta e della sezione femminile del coro Matilde Salvador di Alghero è in programma a Nulvi domani, 15 febbraio alle ore 19, presso la chiesa della Beata Vergine Maria Assunta, in occasione della iniziativa “Voci della memoria”.

Il programma prevede l’introduzione dell’evento con la vice sindaca Elvira Degortes e le letture con la voce unica di Franca Masu. «Questo evento è per noi non solo un’occasione per ricordare, ma un'opportunità per credere in un futuro più giusto e consapevole», spiega il maestro Paolo Carta. E lo facciamo con le poche cose che abbiamo a disposizione: le voci del coro Prendas e della sezione femminile del Coro Matilde Salvador di Alghero; quella della straordinaria Franca Masu, dei nostri amici strumentisti, quasi “specializzati” ormai in questo repertorio, che affrontano con professionalità ed emozione. Una proposta al femminile anche nelle letture, con i versi emozionanti di Ilse Weber».

Il musicista ha voluto ringraziare l’amministrazione comunale di Nulvi, il sindaco Antonello Cubaiu e la vice Elvira Decortes, oltre a don Pietro Pruneddu «per la grande disponibilità non solo nell’accoglierci ma anche nel sostenere la nostra iniziativa».

«Questa serata è fondamentale per molte ragioni, sia storiche che morali e sociali - aggiunge Carta - milioni di persone, tra cui sei milioni di ebrei, sono state sterminate nei campi di concentramento nazisti. Ricordarle significa onorare la loro memoria e il loro sacrificio.»

