Uno splendido panorama sul Golfo dell’Asinara e su Porto Torres. Nel pomeriggio di venerdì 18 aprile, la ruota panoramica allestita in piazza Eroi dell’Onda ha compiuto il suo primo giro. Al taglio del nastro della nuova attrazione, gestita dalla Claudi Ebel Dina della Moruzzi Group, ha preso parte anche l’assessore alle Attività produttive Salvatore Frulio.

La ruota, alta 32 metri, è composta da 24 cabine totalmente chiuse con sei posti ciascuna. Una è riservata gratuitamente ai diversamente abili (paga solo l’accompagnatore) e una cabina Gold a disposizione per compleanni matrimoni e aperitivi. Seduti comodamente all’interno delle cabine, ci si può rilassare e osservare il meraviglioso panorama che si estende a perdita d’occhio. La ruota panoramica, inoltre, è totalmente a Led a risparmio energetico.

Dopo l’inaugurazione, i gestori hanno offerto ai residenti un’ora gratuita sull’attrazione come segno di riconoscenza all’amministrazione e alla comunità turritana per l’accoglienza. La ruota resterà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 24. L’assessore alle Attività Produttive, Salvatore Frulio ha sottolineato il significato dell’iniziativa: «È con grande piacere che oggi inauguriamo ufficialmente la ruota panoramica, un progetto che rappresenta non solo un’attrazione suggestiva per cittadini e visitatori, ma anche un importante tassello nella strategia di valorizzazione turistica del nostro territorio. Questa struttura, oltre a offrire una vista mozzafiato sullo splendido paesaggio del Golfo dell’Asinara e del territorio turritano, è simbolo di una città che guarda avanti. Questo è solo l’inizio di una stagione ricca di iniziative che renderanno la nostra città sempre più attrattiva e vivace».

Luca Moruzzi, della Moruzzi Group, ha ringraziato l’amministrazione comunale per l’impegno e la collaborazione mostrata per questo progetto. Un momento atteso da tempo, frutto di un percorso condiviso che segna l’inizio di una nuova e promettente stagione estiva 2025.

