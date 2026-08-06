Tutto pronto a Sorso per la nuova edizione di Calici di Stelle, tra vino, sapori, musica e spettacolo nel cuore della città. Sabato 8 agosto il centro storico si trasforma in un grande percorso tra le eccellenze del territorio pronto ad accogliere cittadini e visitatori per una delle serate più attese dell’estate. L’appuntamento è dedicato ai grandi vini della Romangia e alle eccellenze enogastronomiche del territorio, che sabato 8 agosto, a partire dalle ore 20, trasformerà il cuore di Sorso in un grande percorso tra degustazioni, spettacoli, musica dal vivo, arte, moda e intrattenimento. L’Amministrazione comunale ha predisposto un ricco programma che vedrà protagoniste le cantine, i produttori locali, gli artisti, gli artigiani e le attività commerciali, dando vita a un itinerario diffuso capace di coniugare cultura, tradizioni, enogastronomia e spettacolo.

Per accompagnare il percorso verso la serata principale sono stati organizzati gli appuntamenti della rassegna “Aspettando Calici”, dedicati alla promozione delle produzioni vitivinicole locali. La manifestazione si svilupperà lungo un ampio itinerario che interesserà i principali luoghi identitari e gli spazi più frequentati della città: Palazzo Baronale, via Farina, piazza San Pantaleo, piazza Sant’Agostino, piazza Bonfigli, piazzale Santa Croce, Corso Vittorio Emanuele, piazza Marginesu, piazza Garibaldi, via Cottoni, piazzale della Stazione, via Marconi, Corso Umberto, via Sernesto, via Verdi e via Barisone. Lungo il percorso saranno presenti stand gastronomici, aree dedicate ai dolci, alla frutta, ai cocktail e il tradizionale mercatino delle Arti e dei Mestieri. L’apertura istituzionale si svolgerà nella corte del Palazzo Baronale, con la conduzione di Barbara Kal, impreziosita dalla sfilata di moda “Modas” curata dalle stiliste Antonella Fini e France Bassu.

Per tutta la serata il centro cittadino sarà animato da un ricchissimo programma musicale che vedrà alternarsi sul palco e lungo il percorso numerosi artisti e gruppi, offrendo un viaggio tra generi e sonorità differenti. Si esibiranno Maria Grazia Colombino e Irene Dore, Luca Manca, The Punch, Blaster, Steros, Raimondino, Andrea Manca, Gianni Masia Trio, Ipnotici, Puro Malto, Vanagloria – Tributo ai Negrita, The Snus, , La Help Band, Sossu Racconta, Sors'Amigos, Cecilia Concas, Senza Base, Hollywood Band, LG – Tribute & Friends, Double Dose, Piccola Orchestra Goganga – Tributo a Gaber e Jannacci, Animali di Zona – Tributo ai Litfiba, Fabio Foddai – Vignaviva, Daniel DJ, Spotyfois, il DJ Set di Beppe Spanu, Sandro Lunesu e Angelino Live percussion, insieme al Coro Polifonico Santa Croce, al Coro Luigi Canepa, al Coro Polifonico Algherese, alla coinvolgente Uglienga Street Band e alle esibizioni della Dancesport Academy con il ballo latino. A rendere ancora più suggestiva l'atmosfera contribuirà inoltre il fireshow "Psicomagick", mentre i più piccoli potranno divertirsi con l'animazione itinerante di Birbetta Eventi.

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