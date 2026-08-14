Iniziata la Festha Manna a Sassari, l'evento identitario cittadino.

Stamattina il sindaco Giuseppe Mascia e il Gremio dei Massai si sono recati da Palazzo Ducale a Palazzo di Città, in corso Vittorio Emanuele, sede per un giorno della municipalità. Il vessillo dei Massai, la corporazione più antica del capoluogo turritano, una volta spogliato del salice e della belladonna, simboli di appartenenza alla terra, è stato vestito ed esposto sul terrazzo dell'edificio.

Segno di una presa di possesso mentre stasera, la stessa associazione, l'ultima a scendere durante la Faradda, raggiungerà il piano superiore di Palazzo di Città. Dove, insieme al primo cittadino, ci sarà il tradizionale beneaugurante brindisi dei "a zent'anni".

Poi il ritiro dei rispettivi stendardi, quello civico e del Gremio, e il prosieguo della Discesa verso Santa Maria di Betlem. Stanotte invece, al termine dello scioglimento del Voto alla Madonna Assunta perché protegga la città, i Massai e il sindaco ritorneranno a Palazzo Ducale per il rito dell'Intregu che vedrà l'avvicendarsi, nel ruolo di obriere maggiore del Gremio, Marcello Pittalis, uscente, con l'entrante Emilio Polo.



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