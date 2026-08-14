Approvato dalla giunta di Sassari il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria della fontana “Evelina Mameli Calvino”.

Di ieri la delibera, presentata dal settore Ambiente, che prevede una spesa di 50mila euro, 35mila circa di lavori, per ripristinare le funzionalità idrauliche e il recupero del decoro architettonico complessivo.

Nei mesi scorsi era stato approvato dall’esecutivo il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori sulla costruzione, che si trova nei giardini pubblici tra via Tavolara e via Coppino, da anni senz’acqua e in stato di fatiscenza.

Le criticità, si riportava nella precedente delibera, erano causate da una fessurazione del pavimento e da un cedimento della struttura. La fontana, realizzata nel XIX secolo, rappresenta uno degli elementi identitari di Sassari.

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