Il Comune di Villanova Monteleone prosegue nelle opere di rifacimento delle strade al fine di garantire la sicurezza nella rete viaria. Il nuovo investimento ammonta a 300mila euro, risorse destinate al miglioramento della viabilità urbana nel centro urbano, con nuovi asfalti e l’intervento di manutenzione dei marciapiedi. Grazie ad un finanziamento della Regione Sardegna – Assessorato dei Lavori Pubblici di 150mila euro e al cofinanziamento con fondi comunali di ulteriori 150mila euro, sarà possibile procedere alla nuova bitumazione di diverse strade cittadine, al rifacimento di marciapiedi e straordinaria manutenzione di spazi pubblici urbani.

Inoltre in questi giorni è in corso l’operazione di asfaltatura dei tratti interessati dal posizionamento della fibra a banda larga ed entro mercoledì della prossima settimana sarà completata la nuova bitumatura della via Nazionale, una delle arterie e maggiore flusso di traffico e strategica per la circolazione verso altre località limitrofe al paese.

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