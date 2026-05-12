Un’altra spaccata a Sassari ma stavolta non sono stati rubati soldi. «Ci hanno portato via 5mila euro di merce», riferiscono Sebastiano e Alessandra, gestori della macelleria all’angolo tra viale Caprera e viale Trento. L’episodio è avvenuta domenica notte. «E quando siamo arrivati lunedì abbiamo trovato la serranda rotta insieme al vetro dell’ingresso». «Ci hanno portato via formaggi, manzi, pancette- ricorda Sebastiano- mettendoci in grande difficoltà». Un furto di sicuro compiuto da più persone perché sono riusciti a spaccare il blocco della serranda elettrica e a sollevarla.

Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri, in cerca delle prove che possano far individuare gli autori dello scasso. «Nessuno ha visto niente e non c’è una telecamera in giro», dichiara Alessandra che, insieme al marito Sebastiano, ha l’attività in viale Caprera da tre anni dopo una precedente esperienza in via Tempio.

Le spaccate in città si susseguono negli ultimi mesi e ora puntano anche alle zone “in”, passando dal centro storico ad altri quartieri. In questo senso basta pensare ai furti recenti in viale Trieste e viale Umberto. Ma anche in viale Caprera sono avvenuti altri episodi simili come il danneggiamento e la sottrazione di auto. «Hanno rubato pure la nostra, tra l’altro in pieno giorno», afferma la coppia. Che conclude: «Ci vogliono più controlli».

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