Importante riconoscimento nazionale per la Sardegna alla quinta edizione di “Eplibriamoci”, il concorso letterario promosso dall’Ente Pro Loco Italiane in occasione della Giornata Nazionale del Libro e del Diritto d’Autore UNESCO. A conquistare il terzo posto nella categoria Under 14 è stata Alessandra Interdonato, studentessa dell’Istituto comprensivo “Eleonora d’Arborea” di Castelsardo – plesso di Osilo, selezionata tra oltre 1.400 opere provenienti da tutta Italia.

La cerimonia finale si è svolta nella Sala degli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, a Roma, ed è stata dedicata ai temi del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, filo conduttore dell’edizione 2026 del concorso. Sul podio nazionale, primo posto per Rebecca Bartone dell’Istituto comprensivo “Acquaro – Soriano Calabro” della Calabria e secondo per Salvatore Calabrese dell’Istituto “M. Ferrara – Marottoli” di Melfi, in Basilicata. Per la Sardegna, il risultato di Alessandra Interdonato rappresenta un motivo di orgoglio per Osilo e per l’intera comunità scolastica del Nord Sardegna, premiata per sensibilità e capacità espressiva sui temi sociali affrontati nel concorso. Alla manifestazione hanno partecipato, tra gli altri, le senatrici Maria Nocco e Susanna Campione, il presidente nazionale dell’Ente Pro Loco Italiane Pasquale Ciurleo, il curatore del concorso Giuseppe Esposito e la giornalista Mariarosaria Rizzuti, coordinatrice dell’iniziativa. Tra i momenti più significativi anche la testimonianza di Asia Antonietti, dell’associazione “Sogna come facevi da bambina”, impegnata contro ogni forma di violenza e discriminazione.

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