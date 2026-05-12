«Ti darò 82mila coltellate nella pancia come i soldi che mi deve il Comune di Castelsardo e la Regione Sardegna. E il mio coltello è sempre affilatissimo». Un 60enne piemontese minacciava così un’assistente sociale del paese dell’Anglona, bersaglio di numerose intimidazioni e maledizioni dal 2022 al 2023, tutte inviate dall’uomo nella mail istituzionale. Tra queste “Domani porrò fine alla tua vita fisica”, oppure “I miei peggiori auguri di inenarrabili sciagure”, e vari auguri di morte. Frasi seguite da pesanti insulti rivolti alla donna che, alla fine, ha deciso di sporgere denuncia.

E ieri in tribunale a Sassari l’uomo, in sede di abbreviato, è stato condannato a 10 mesi con libertà vigilata dal gup Gian Paolo Piana. L’avvocato difensore dell’uomo, Carlo Foddai, ha annunciato che farà appello contro la sentenza.

© Riproduzione riservata