«Augurios caros Tiu Giua’ e a medas annos in saludu e festa manna«. Con questo augurio da parte dell’amministrazione comunale di Villanova Monteleone, Giovanni Livesu ha festeggiato i suoi cento anni nella piazza del paese, una grande festa organizzata in suo onore dalla moglie, dai figli e dai tanti nipoti.

La comunità villanovese lo ha abbracciato affettuosamente con una gran bella partecipazione e tante persone presenti all’invito, compreso il sindaco, Quirico Meloni. Dopo la consegna della targa ricordo offerta dall’Amministrazione comunale, la serata è stata animata da una madrina d’eccezione: la cantante sarda Maria Giovanna Cherchi, che ha reso ancor più speciale ed indimenticabile il compleanno de Tiu Gianne Livesu.

Il nuovo centenario non ha risparmiato sorrisi ai suoi compaesani, ringraziando per la vicinanza i tanti presenti che lo hanno circondato di affetto e abbracci. Un compleanno che si è trasformato in festa di comunità per un traguardo che segna la lunga vita del pensionato, caratterizzata da momenti storici che ha attraversato l'Italia e il suo stesso paese. In tanti non hanno voluto mancare all'appuntamento.

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