Assaggio di Faradda ieri a Sassari con la Discesa dei Candelieri Medi. 16 i ceri che hanno sfilato dalle 17 fino a sera inoltrata da Largo Cavallotti, lungo corso Vittorio Emanuele fino a Porta Sant’Antonio e poi in corso Vico raggiungendo infine la chiesa di Santa Maria di Betlem. Dopo la consegna delle medaglie ai partecipanti, nel primo pomeriggio da parte del sindaco, Giuseppe Mascia, il corteo ha iniziato il percorso man mano raggiunto da una folla crescente di spettatori, capace di riempire ogni spazio, in particolare in corso Vittorio Emanuele. Tutti i Candelieri, portati soprattutto da giovani, sono ispirati a quelli ufficiali del 14 agosto.

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