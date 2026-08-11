Inaugurato, ieri a Sassari in piazza Azuni, il nuovo Infopoint turistico InfoSassari del Comune. Gli spazi, da circa 150 metri quadrati, di cui 50 per gli uffici, sostituiscono la struttura mobile di piazza Castello, e sono destinati ad accogliere turisti e visitatori, per offrire loro informazioni sulla città, sul territorio, sugli eventi e sul patrimonio culturale.

«Quello di oggi è un intervento che avrebbe dovuto essere realizzato da tempo e non sarà l’unico – ha dichiarato il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, durante l’inaugurazione – intendiamo recuperare e utilizzare altri locali comunali nel centro storico, costruendo una rete di servizi capace di restituire dignità, vitalità e nuove funzioni a questa parte della città».

L’infopoint non prenderà il posto dell’ufficio di via Satta che, ha spiegato ancora il primo cittadino, continuerà a svolgere la propria funzione. Al taglio del nastro hanno partecipato anche l’assessora alla Cultura Nicoletta Puggioni e l’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Sanna, insieme ai dirigenti, ai responsabili dei servizi e ai referenti tecnici e amministrativi dei settori coinvolti e ai i rappresentanti della Cooperativa Memoria Storica, che supporta le attività di Turismo Sassari.

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