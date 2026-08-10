Il Lungomare chiude al traffico e apre agli eventi per la “Notte dei fuochi”, per un Ferragosto diverso che illuminerà un tratto di costa, rianimato grazie alle nuove manifestazioni organizzate dal nuovo Centro commerciale naturale Lungomare con il patrocinio del Comune di Porto Torres, una nuova realtà nata su iniziativa di 12 attività commerciali ma destinata a crescere ancora.

Sabato 15 agosto, a partire dalle 21, il tratto di strada che parte dalla Renaredda verrà chiusa al traffico veicolare per fare spazio agli stand food, al live music, ai gonfiabili per bambini e agli stand di artigianato e hobbistica. Alle 23 circa scatterà l’ora dello spettacolo pirotecnico, venti minuti di fuochi di artificio per colorare di luci straordinarie il cielo della città. Musica e divertimento, magia davanti al mare del Golfo dell’Asinara.

Una formula vincente già dalle precedenti iniziative che hanno portato sul Lungomare un pubblico immenso, un fiume umano che ha riscoperto uno spazio interessante della città. «Un riscontro positivo – commenta Sara Fioretti, titolare di una delle attività coinvolte – un bilancio di presenze e di partecipazione che ci soddisfa e che ci stimola a migliorarci e ad organizzare altri eventi di fine estate. Un’ottima risposta anche dal punto di vista economico, con un movimento che potrebbe coinvolgere anche i comuni limitrofi». Tutto viaggia sui social, compresa la soddisfazione della comunità che si riversa sul Lungomare.

Un’Associazione che si rafforza anche a seguito dell’adesione del Comune di Porto Torres in qualità di socio istituzionale, un accordo siglato nei giorni scorsi in occasione della Commissione Cultura e Grandi Eventi, presieduta dal consigliere Francesco Pintus, con l’obiettivo di valorizzare il sistema economico locale mediante attività di promozione. «Questa iniziativa consente di ridare vigore ad uno spazio poco frequentato, grazie alla chiusura del Lungomare, - spiega il presidente dell’associazione Pietro Derudas – ma soprattutto l’evento del 15 agosto rappresenta una valida alternativa per coloro che, di solito, scelgono di allontanarsi dalla città nel giorno di Ferragosto. Noi ci crediamo, pensiamo di far crescere la città con la cultura, gli spettacoli e la buona cucina così da intrattenere residenti e non a Porto Torres».

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