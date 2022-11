I componenti delle commissioni congiunte lavori pubblici, agricoltura e ambiente del comune di Villanova Monteleone hanno incontrato i responsabili della Protezione civile provinciale.

All'ordine del giorno l’analisi del Piano di Protezione Civile e il sopralluogo sul ponte di Badu e Porcu.

Dopo una approfondita analisi del Piano di protezione civile intercomunale di recente approvazione da parte dell’Unione dei Comuni del Villanova, che riguarda tutte le attività da porre in essere in caso di emergenze e calamità naturali, e in seguito ad una analisi dettagliata della cartografia allegata, si è parlato delle criticità e delle soluzioni da attuare in caso di condizioni meteo avverse, incendi, inondazioni e simili.

All'incontro è seguito un sopralluogo nel ponte sul rio Badu e Porcu, oggetto di un intervento di ripristino a fronte di un rischio crollo, per il quale è stata disposta la chiusura alcuni mesi fa.

"Con la protezione Civile si è potuto fare il punto della situazione descrivendo alcuni scenari di rischio e le azioni da mettere in campo per proteggere l’incolumità dei cittadini soprattutto in prossimità del guado temporaneo", fanno sapere gli amministratori.

In serata i lavori sono proseguiti con una analisi tecnica approfondita del Piano di Protezione Civile Intercomunale, focalizzando principalmente l’attenzione sulla necessità di alcune integrazioni necessarie per le zone agricole e in alcune aree del centro abitato.

A breve verrà organizzato un incontro con gli utenti, proprietari e o conduttori dei fondi che si trovano a di là del guado del rio Badu e Porcu per i quali il transito del ponte è indispensabile con l’obbiettivo di informarli sulle pratiche da adottare in caso di allerta.

