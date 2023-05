850mila euro per l’avviamento di impresa nel comune di Villanova Monteleone.

Ad annunciare il finanziamento ottenuto è stato il sindaco Vincenzo Ligios che dichiara: «Abbiamo atteso con ansia questo bando che come anticipato negli scorsi mesi ci avrebbe dato la possibilità di beneficiare di un fondo dedicato alle imprese che avessero scelto di avviare e fare impresa in quei Comuni che avevano vinto il famoso Bando Borghi linea B».

Una dotazione che darà la possibilità ad aziende ed imprese di aprire un attività o localizzare la propria impresa nel nostro territorio con progetti di varia natura. I più meritevoli potranno avvantaggiarsi di un finanziamento che potrà andare dal 90 al 100%, una condizione più unica che rara in un panorama in cui i finanziamenti non superano mai il 70%.

Il bando verrà gestito dall’agenzia statale Invitalia , dopo la fase iniziale di recepimento delle domande che scadrà il 11 settembre 2023, si procederà alla stesura del bando ed alla assegnazione del contributi erogati poi secondo stadi di avanzamento.

«Unaltra buonissima notizia per tutto il territorio, per coloro i quali credono che la lotta allo spopolamento passi sempre e comunque dal Lavoro, importante e unica garanzia di contenimento alla desertificazione demografica che attanaglia i nostri territori - conclude il primo cittadino -. Seguiranno incontri aperti a tutti gli interessati per spiegare i dettagli di questa irripetibile opportunità».

© Riproduzione riservata