Gianfrancesco Monopoli è da oggi il nuovo comandante dei Vigili del fuoco di Sassari.

Ingegnere, 51 anni, è stato di recente promosso a dirigente superiore, e lascia la carica di dirigente del Centro Operativo Nazionale dei Vigili del Fuoco a Roma.

Nella sua carriera è stato Comandante di Viterbo, Terni e Dirigente Addetto a Perugia. Inoltre durante il sisma dell’Italia Centrale del 2016 è stato Comandante del Comando Operativo Avanzato dell’Umbria-Norcia.

L’insediamento è stata occasione per Monopoli per mostrare il suo entusiasmo per la nuova sfida professionale al Comando di Sassari.

A cedergli il posto, l’ingegner Girolamo Bentivoglio Fiandra che intraprenderà una nuova carica al Comando dei Vigili del Fuoco di Trieste.

Per l'occasione il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Sardegna, Marco Frezza, ha presenziato all'avvicendamento tra i Comandanti.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata