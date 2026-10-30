Rafforzamento dei presidi della polizia locale a Sassari nel weekend. Una misura resa necessaria, intorno al cimitero di Sassari, in vista delle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti. Gli agenti del Comando presenzieranno lungo il perimetro della zona, controllando soprattutto gli attraversamenti pedonali e gli ingressi, assicurando così una sicurezza maggiore. Oltre a questi compiti la polizia locale presidierà per impedire l’accattonaggio molesto e prevenire furti, atti vandalici e danneggiamenti. Un modo per consentire la visita ai propri cari defunti in sicurezza e serenità.

Gli agenti saranno negli attraversamenti pedonali di via Predda Niedda, nell'ingresso in viale Porto Torres e nell'area interna del parcheggio del cimitero e in via San Paolo.



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