Tula, via ai preparativi per il Natale: ecco i fondi per le luminarie alla MadonninaL'amministrazione comunale affida l'allestimento e la successiva rimozione delle decorazioni nella piazzetta d'ingresso
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Il Natale comincia a prendere forma anche a Tula. L'amministrazione comunale ha disposto l'allestimento delle luminarie natalizie nella piazzetta d'ingresso della Madonnina, destinando all'intervento una somma complessiva di 4.819 euro.
L'affidamento del servizio è stato formalizzato con la determinazione dell'Area Tecnica del 29 settembre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it).
A occuparsi dell'intervento sarà la ditta Luminarie Sardegna, alla quale il Comune ha affidato direttamente il servizio di installazione e successiva rimozione delle decorazioni luminose.
Nella determinazione, l'amministrazione motiva l'intervento con l'avvicinarsi delle festività natalizie e con la volontà di valorizzare attraverso le luminarie la piazzetta situata all'ingresso della Madonnina, uno spazio che sarà così interessato dall'allestimento in occasione delle celebrazioni di fine anno.
(Unioneonline/En.Ne.)