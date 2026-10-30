Pozzomaggiore si prepara a vivere un periodo di festività ricco di appuntamenti, con un calendario che accompagnerà la comunità dall’autunno fino all’Epifania. La giunta comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Calaresu, ha approvato il programma delle manifestazioni autunnali e natalizie 2026, prevedendo un contributo economico di 21.400 euro a favore dell’associazione Pro Loco per sostenere le spese di organizzazione e gestione degli eventi.

Il calendario è stato approvato con la deliberazione del 29 ottobre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), votata all’unanimità dai cinque componenti dell’esecutivo.

Il primo appuntamento è fissato per il 30 ottobre, con una serata dedicata ad Halloween, per una spesa prevista di 450 euro. Il programma entrerà poi nel vivo a dicembre, quando l’8 dicembre è prevista l’accensione delle luminarie natalizie, l’iniziativa economicamente più consistente dell’intero calendario, con uno stanziamento preventivato di 10mila euro. Il 13 dicembre spazio alla socialità e alla riscoperta delle tradizioni con una gita a Orune, in occasione di Cortes Apertas.

Il fine settimana successivo sarà particolarmente ricco di iniziative. Il 18 dicembre piazza Maggiore ospiterà il Villaggio di Natale, con una previsione di spesa di 5mila euro. Il giorno seguente, 19 dicembre, appuntamento con il concerto natalizio nella chiesa parrocchiale di San Giorgio.

La programmazione proseguirà il 20 dicembre, sempre in piazza Maggiore, con lo spettacolo legato al libro «Il dono di Natale».

Dopo le festività natalizie, il 27 dicembre è in programma lo spettacolo «Bolle Fluo». Il calendario si concluderà il 6 gennaio 2027 con una doppia proposta in piazza Maggiore: lo spettacolo «Magic Show» e una serata in compagnia dell’organetto.

Complessivamente, le nove iniziative inserite nel programma comportano una previsione di spesa pari a 21.850 euro. La deliberazione stabilisce tuttavia un contributo di 21.400 euro alla Pro Loco per l'organizzazione e la gestione delle manifestazioni.

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