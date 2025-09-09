Indagini in corso
09 settembre 2025 alle 09:05aggiornato il 09 settembre 2025 alle 09:22
Viddalba, rogo nella notte: migliaia di pannelli distrutti da un incendioSul posto i carabinieri, si valuta la pista dolosa
Grave incendio nella notte a Viddalba. Il rogo ha distrutto migliaia di pannelli fotovoltaici di un parco energetico in costruzione. Le fiamme sono divampate in località Li Patini. Danneggiato anche un muletto.
Sul posto i carabinieri di Valledoria e i vigili del fuoco.
Si sta valutando la pista dolosa per il gesto.
