Grave incendio nella notte a Viddalba. Il rogo ha distrutto migliaia di pannelli fotovoltaici di un parco energetico in costruzione. Le fiamme sono divampate in località Li Patini. Danneggiato anche un muletto.

Sul posto i carabinieri di Valledoria e i vigili del fuoco.

Si sta valutando la pista dolosa per il gesto.

