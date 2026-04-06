Prenderanno il via subito dopo le festività pasquali i lavori del primo lotto degli “Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità stradale urbana” nel comune di Sorso. Il primo tratto interessato riguarda Corso Vittorio Emanuele, nel segmento compreso tra via Marogna e via Piave.

L’avvio del cantiere è previsto per mercoledì 8 aprile. Per tutta la durata dei lavori sarà in vigore una disciplina temporanea della circolazione, stabilita con ordinanza della comandante della Polizia Municipale, che prevede la chiusura al traffico veicolare del tratto interessato; l’istituzione del divieto di sosta; l’indicazione di percorsi alternativi. L’intervento rientra in un più ampio progetto di riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità urbana nel centro storico, per il quale l’Amministrazione comunale ha stanziato complessivamente 1 milione di euro (500 mila euro di fondi regionali e 500 mila euro di cofinanziamento comunale). Oltre a corso Vittorio Emanuele, i lavori interesseranno progressivamente anche le seguenti vie: Fiorentina, Umberto, Barisone, Pace, Murgia, Convento, Senes, Sernesto, Verdi, Jelithon, Corte Alessandria, Amsicora, Oruspe, Eleonora d’Arborea, Cantone Nieddu, Iennos e i vicoli Cossu e Carta. Gli interventi saranno eseguiti per tratti e prevedono la rimozione della pavimentazione esistente in basolato di granito o ciottoli; il rifacimento del sottofondo e del massetto; il successivo riposizionamento della pavimentazione. “Con questo intervento avviamo un’azione di riqualificazione della viabilità del centro storico, partendo da uno dei suoi assi più importanti - spiega il sindaco Fabrizio Demelas -. Un investimento sulla sicurezza, sul decoro e sulla qualità degli spazi pubblici.

Sappiamo che i cantieri comporteranno inevitabili disagi temporanei, ma sono il passaggio necessario per restituire alla città strade più sicure e funzionali.

Abbiamo programmato gli interventi per fasi proprio per ridurre l’impatto sulla vita quotidiana dei cittadini e delle attività economiche, garantendo al tempo stesso un risultato duraturo e di qualità”.

© Riproduzione riservata