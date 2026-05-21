La basilica del Sacro Cuore a Sassari ospita domani con inizio alle 20.30 il secondo appuntamento di “Vespri d’organo”, rassegna curata dal maestro Ugo Spanu e inserita nel cartellone del Festival del Mediterraneo, in collaborazione con il Conservatorio musicale “Luigi Canepa” di Sassari. Protagonisti del doppio concerto l’organista Stefano Melis Sechi e l’Agàpe Duo, ovvero Silvia Cossu alla marimba e Martina Porcheddu al flauto, tutti allievi del Conservatorio sassarese.

Stefano Melis Sechi, organista e clavicembalista, eseguirà in apertura Batalla de sexto tono di José Ximénez, autore spagnolo del 1600. Seguirà Variazioni su “Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen” S. 673 di Franz Liszt, brano scritto nel 1862, basato su un tema del primo movimento della cantata "Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, BWV 12" e sul tema del “Crucifixus” della Messa in si minore BWV 232, entrambe composizioni di Johann Sebastian Bach. Seguirà Hamburg dai “Trois Préludes Hambourgeois” di Guy Bovet, organista svizzero.

Nella seconda parte della serata, l’Agàpe Duo proporrà invece Paesaggi Sonori. Si inizierà con Isle of Skye, del giovanissimo e talentuoso percussionista Michael Iorio, una suite di cinque movimenti dedicati all’isola scozzese di Skye. A seguire la Nordisk Suite (Suite nordica), composizione di Jonas Ervolder Bovè, autore e percussionista danese, noto per la sua sapienza nel fondere temi musicali moderni e brani tipici della tradizione. La Suite si ispira alle melodie melanconiche dei rituali folkloristici nordici ed è strutturata in tre frammenti.

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