Incidente mortale nel pomeriggio a Sassari.

In via delle Magnolie una donna di 93 anni, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo dell’automobile che stava guidando – una Peugeot 108 – forse a causa di un malore, finendo contro un muro di recinzione. Al momento non è dato sapere se il decesso sia avvenuto prima o dopo l'impatto della macchina. Sul posto il 118, la polizia locale e i vigili del fuoco. I soccorsi sono risultati inutili.

La vittima, classe 1933, era originaria dell'Oristanese ma residente a Sassari.

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