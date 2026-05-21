Un’area di 1.200 metri quadrati è stata sequestrata all’interno di un cantiere nautico nel porto di Castelsardo. Il provvedimento è stato eseguito ieri dalla Guardia costiera di Porto Torres.

L’intervento rientra nell’ambito di un’indagine finalizzata alla tutela dell’ambiente

Secondo quanto riporta un comunicato, sarebbero state riscontrate carenze sotto il profilo della normativa ambientale, in relazione a ipotesi di reato connesse alla gestione dei rifiuti, agli scarichi, alle emissioni e all’occupazione del suolo demaniale marittimo.

(Unioneonline/A.D)

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