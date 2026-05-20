La città di Porto Torres, si prepara a vivere le giornate della Festha Manna in programma da sabato 23 a lunedì 25 maggio. Per assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni e delle processioni che onorano l'antico legame con i Santi Martiri Gavino, Proto e Gianuario, il Comando della Polizia locale ha emesso le apposite ordinanze che prevedono modifiche alla circolazione stradale, interdizioni al transito e/o alla sosta veicolare lungo i tratti interessati dai cortei e delle iniziative in programma.

In occasione dei festeggiamenti in onore dei Santi Martiri Turritani, dal 23 al 25 maggio è prevista, come di consueto, l’esposizione fieristica di prodotti e articoli di vendita da parte di operatori del commercio itinerante. Pertanto è stata disposta l'interdizione al transito veicolare dalle 7 del 23 all’una del 25 maggio nei tratti di corso Vittorio Emanuele compreso tra via Adelasia e via Mare, con chiusura di alcune intersezioni: Azuni, Petronia- Petronia/Josto-Cavour/CVE- Cavour/Libio. Lunedì 25 al termine della celebrazione del solenne Pontificale presieduto nella Basilica di San Gavino dall’arcivescovo Francesco Soddu, si svolgerà la tradizionale processione che culminerà con la cerimonia di benedizione del mare. Il corteo si muoverà dalla Basilica, da Atrio Metropoli proseguirà per Piazza Marconi, via Bixio, via Sassari, Corso Vittorio Emanuele fino ad arrivare all'area verde attigua alla Torre Aragonese per il discorso di fede alla comunità. Dalle 9 e sino a fine evento, si dispone l’interdizione della sosta veicolare nel tratto stradale della via Mare (lato Torre Aragonese), da Piazza XX Settembre a Piazza Dogana.

Dalle 11 circa, limitatamente al passaggio della Processione, è disposta la sospensione temporanea della circolazione a tutte le categorie di veicoli nei tratti viari interessati dal percorso. Nelle giornate di maggior afflusso della Festha Manna sarà attivato il servizio di assistenza sanitaria h 24. La Asl di Sassari, infatti, ha risposto positivamente alla richiesta del Comune di Porto Torres di attivare la Guardia medica ininterrottamente, dalle ore 10 di sabato 23 maggio alle ore 8.00 di martedì 26 maggio 2026, nell’ambulatorio in Località Andriolu. Inoltre in occasione dei principali eventi legati ai festeggiamenti, scatteranno su tutto il territorio comunale specifici divieti e obblighi in merito alla somministrazione e alla vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda - anche analcolica - in contenitori di vetro e in lattine da parte dei pubblici esercizi, degli operatori su area pubblica, degli esercizi commerciali in sede fissa e delle attività artigianali.

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