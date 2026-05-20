Anche il Comune di Sorso ha preso parte alla Settimana Verde Ami, tenutasi nei giorni scorsi per celebrare la natura e l’impegno in favore del rispetto dell’ambiente, della biodiversità e del territorio. Nell’ambito delle iniziative promosse dall’associazione Ambiente Mare Italia, la referente locale Cristina Bonino, in collaborazione con Asd I Sette Mari, ha organizzato due differenti incontri che hanno coinvolto i piccoli alunni della scuola materna e i loro docenti, e i giovani della ludoteca, tutti partecipi con entusiasmo alla scoperta del mare e del suo importante ruolo nell’ecosistema, delle azioni a tutela dell'ambiente e dei comportamenti virtuosi nell’ottica della sostenibilità.

Infine, giovedì scorso la consegna ufficiale della bandiera Ami green 2026 al Comune di Sorso, nella persona del sindaco Fabrizio Demelas, riconoscimento nazionale assegnato dall'associazione Ambiente Mare Italia (AMI) agli enti e territori particolarmente impegnati nella tutela dell'ambiente, nella sostenibilità e nella promozione di una cultura ecologica tra i cittadini. Un cammino che Ami continua a percorrere per sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della tutela ambientale.

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