Atterra ad Alghero con cento ovuli di eroina e cocaina nello stomaco, arrestato corriere della drogaFermato in aeroporto dalla Guardia di finanza, trasportava oltre un chilo di sostanza stupefacente
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Un uomo di cittadinanza nigeriana è stato arrestato nei giorni scorsi all'aeroporto di Alghero dalla Guardia di finanza per traffico di sostanze stupefacenti.
I finanzieri di Alghero hanno fermato l'uomo appena sbarcato dall'aereo proveniente da Milano, per un controllo di routine, che ha dato esito negativo.
Visto il nervosismo dell'uomo e le risposte evasive riguardo la sua presenza in Sardegna, i baschi verdi, in accordo con la Procura di Sassari, hanno accompagnato l'uomo all'ospedale per ulteriori verifiche.
Gli esami diagnostici hanno rivelato che aveva ingerito 101 ovuli, risultati poi contenere cocaina ed eroina per un totale di 1,2 chili. Il corriere è stato quindi arrestato e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, condotto nel carcere di Bancali.