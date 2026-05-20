24 bottiglie di superalcolici, 22 confezioni di caffè e un profumo Dior. È quanto rubato dal supermercato Crai di via IV Novembre a Sassari, ieri notte, da un 28enne sassarese. Poi sorpreso dagli agenti della polizia locale mentre, nel centro storico, tentava di allontanarsi con la refurtiva, messa in alcune buste e dal valore complessivo di circa 750 euro.

Appena visti i poliziotti l'uomo ha abbandonato il bottino cercando di fuggire e, raggiunto dalle forze dell'ordine, si è prima divincolato dalla presa di un agente per poi spingerne un altro, venendo alla fine bloccato.

Stamattina si è tenuta l'udienza di convalida dove la persona, su cui pendono altri procedimenti per reati contro il patrimonio, ed è difesa dagli avvocati Valeria Testoni e Danilo Mattana, ha ricevuto la misura dei domiciliari dalla giudice Stefania Mosca-Angelucci, che ha convalidato l'arresto.

Il pm Giovanni Dore aveva sollecitato il carcere.



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