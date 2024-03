Domani, mercoledì 13 marzo, in occasione del periodo quaresimale, si svolgerà a Porto Torres la tradizionale “Via Crucis” . Si parte dalla chiesetta di Balai vicino alle ore 17 circa. In processione i fedeli si dirigeranno verso la basilica di San Gavino, osservando il seguente percorso: da via Balai a via Sassari, via Manno, largo Sabelli, piazza Martiri Turritani e infine la chiesa romanica.

A guidare il corteo saranno il parroco don Michele Murgia e monsignor Salvatore Masia. Il rito è un richiamo alla comunità che partecipa numerosa alla celebrazione per ricostruire simbolicamente il percorso doloroso di Gesù Cristo che si avvia alla crocifissione sul Golgota.

L'itinerario spirituale è stato in tempi recenti completato con l'introduzione della Via Lucis (Via della Luce), che celebra i misteri gloriosi, ovvero i fatti della vita di Cristo tra la sua Risurrezione e la Pentecoste. La Via Crucis interparrocchiale toccherà 14 stazioni di preghiera, l'ultima tappa la basilica di San Gavino.

