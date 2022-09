“I quattro ex dirigenti della Syndial devono essere condannati a una pena di 2 anni e 8 mesi ciascuno per disastro ambientale”.

Questa la richiesta della pm Enrica Angioni al collegio di giudici del presieduto da Mauro Pusceddu, nel processo in corso al Tribunale di Sassari che vede imputati Gianluca D'Aquila, Luigi Volpe, Francesco Misuraca e Giovanni Milani per la discarica non autorizzata nella cosiddetta “collina dei veleni” di Minciaredda, nella zona industriale di Porto Torres.

Nella sua requisitoria Angioni ha ribadito che i quattro imputati devono essere ritenuti responsabili di non aver posto in essere la manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica abusiva realizzata anni fa nella zona industriale di Porto Torres, per sotterrare i veleni prodotti dallo stabilimento.

"Gli indagati hanno quantomeno accettato il fatto che la propria condotta omissiva aggravasse l'inquinamento, così andando a cagionare un vero e proprio disastro", ha detto in aula la pm.

