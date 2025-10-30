È stato completato il primo grande intervento sulla viabilità comunale di Valledoria, parte integrante del piano Asfalti promosso dall’amministrazione comunale. Si tratta di un progetto di ampio respiro che ha come obiettivo la riqualificazione e il miglioramento della sicurezza stradale all’interno del territorio comunale.

Con un investimento complessivo di 1.300.000 euro, ottenuto in larga parte grazie all’aggiudicazione di bandi regionali e cofinanziato per la restante quota con fondi del bilancio comunale, sono stati realizzati importanti lavori di asfaltatura su numerose vie del centro urbano. Le strade interessate dall’intervento sono via Alcide De Gasperi, via Venezia, corso Europa fino alla rotatoria di San Pietro, oltre alle vie Caprera, Solferino, Dettori e altre arterie del centro.

Per l’amministrazione «un risultato concreto e significativo per la comunità, frutto di una pianificazione attenta e di una gestione efficace delle risorse disponibili». Sono in corso di esecuzione i lavori di ripristino nei tratti più compromessi nella frazione di La Muddizza: in Via Cavour, Via Garibaldi e Via Crispi; mentre sono in programmazione ulteriori interventi che interesseranno il centro urbano di Valledoria e le frazioni di La Muddizza e La Ciaccia, con l’obiettivo di proseguire nel percorso di ammodernamento della rete viaria comunale.

«L’Amministrazione comunale è consapevole che restano ancora diversi interventi da realizzare e si sta già adoperando per ottenere nuovi finanziamenti al fine di proseguire questo importante lavoro di riqualificazione e miglioramento della viabilità cittadina».

