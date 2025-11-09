Si è distinto per le azioni civili compiute a vantaggio della collettività di Valledoria. Anche nel borgo turistico si distinguono infatti cittadini che, attraverso azioni di apparente semplicità, offrono un contributo significativo allo sviluppo della città.

Tra questi, Gianni Migliori si è contraddistinto per la sua costante disponibilità e l'elevato spirito civico. In riconoscimento di tale impegno, il sindaco Marco Muretti e l’amministrazione comunale hanno deciso di conferire a Migliori una targa al merito.

La cerimonia di consegna si è tenuta presso il municipio dove ci sono stati momenti di emozione per un riconoscimento inaspettato.

Un esempio autentico che testimonia quanto Valledoria possa contare su persone che hanno a cuore la città e il benessere della collettività. L'amministrazione guidata dal primo cittadino Muretti intende favorire questi tipi di riconoscimento per far sentire il cittadino sempre più vicino alle istituzioni e parte importante di una comunità.

